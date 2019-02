Le Pakistan ferme son espace aérien: la fille de José doit dormir à terre dans un aéroport en Thaïlande

Dans le cadre d'un regain de tension avec l'Inde, le Pakistan a fermé son espace aérien mercredi, ce qui a eu des répercussions à des milliers de kilomètres, en Thaïlande où de nombreux avions n'ont pas pu décoller, immobilisant des milliers de touristes. Les compagnies aériennes cherchent désormais des voies alternatives. Et les passagers doivent patienter. Parmi ceux-ci figure la fille de José qui nous a joint via le bouton orange Alertez-nous. "Ma fille et mon beau fils bloqués dans un aéroport a Phuket depuis plus de 7h, ils sont occupés à essayer de dormir a terre dans l'aéroport", rapportait-il ce matin.

Le Pakistan a annoncé mercredi la fermeture de son espace aérien après un fort regain de tensions avec l'Inde. Le Pakistan a affirmé mercredi avoir abattu dans la matinée deux avions militaires indiens au-dessus de la région disputée du Cachemire. L'Inde dit de son côté qu'elle a abattu un avion pakistanais et perdu un de ses propres appareils.Les tensions se sont envenimées entre New Delhi et Islamabad depuis un attentat suicide au Cachemire indien, qui a tué environ 40 paramilitaires le 14 février, perpétré par un groupe islamiste basé au Pakistan.