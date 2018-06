Le Panama ne compte pas faire de la figuration au Mondial 2018

(Belga) Le Panama, adversaire de la Belgique dans le groupe G du Mondial en Russie, se sent comme "à la maison" dans son camp de base de Saransk. "Nous sommes en train de profiter, nous nous sentons intégrés à Saransk, comme si nous étions à la maison", a déclaré lundi l'attaquant Blas Perez, qui évoluait cette saison au Guatemala, chez les "Rojos" du CSD Municipal.

Le joueur panaméen de 37 ans est la star de la sélection panaméenne, lui apportant expérience et goals. Interrogé lundi sur la question du racisme, dans un pays où il trouve tristement à s'épanouir dans les tribunes de stades où des joueurs "de couleur" apparaissent, il a indiqué ne pas s'attendre à devoir y faire face. "Nous avons été très bien reçus et nous ne nous attendons à aucun problème de ce genre", précise-t-il. "Nous n'avons pas eu beaucoup de contacts avec les gens d'ici, mais je crois que c'est un thème présent partout dans le monde", a renchéri le milieu de terrain Edgar Barcenas. La petite sélection panaméenne, qui prend part à sa première Coupe du Monde, s'est créé à Saransk un petit cocon d'Amérique centrale, après y avoir atterri jeudi dernier. Près de 400 personnes, en majorité des enfants, ont été invitées lundi par la Fédération panaméenne pour assister à un entraînement et offrir un bain de foule aux joueurs. Lors de la séance, le sélectionneur Hernan Dario "Bolillo" Gomez a donné une idée de l'équipe qu'il pourrait aligner face à la Belgique, dans une semaine. Une charnière 100% MLS Fidel Escobar (New York Red Bulls)-Roman Torres (Seattle) se dessine, avec un milieu à cinq et Blas Perez, le meilleur buteur de la sélection (43 buts), seul à la pointe de l'attaque. C'est à coup d'"intelligence" que le Panama veut faire douter les Diables Rouges. "C'est un groupe compliqué", a admis Perez lundi, au sujet de ce groupe G qui comprend aussi Angleterre et Tunisie. "Nous sommes l'équipe avec le moins de chances de se qualifier, mais nous allons jouer avec intelligence. Nous ne sommes pas venus pour nous promener", a déclaré Perez.