Le pape a été testé négatif au coronavirus, selon des medias italiens

Le pape François, qui a célébré jeudi comme chaque jour sa messe matinale dans sa résidence hôtelière, a été testé négatif au coronavirus, selon deux journaux italiens.

Selon les vaticanistes du Messagero et de Fatto Quotidiano, le souverain pontife a fait l'objet mercredi d'un test après la découverte le même jour d'un cas de contamination d'un prélat qui vit dans la même résidence depuis des années.

Cette vérification a été faite pour toutes les personnes travaillant dans la Maison Sainte-Marthe, notamment les secrétaires particuliers du pape. Tous les tests étaient négatifs, écrivent les deux journaux en se référant à des sources internes du Vatican.

Cette information n'a pas été officiellement confirmée par le Vatican qui n'avait pas commenté celle sur un premier test du pape, au début du mois lorsque François souffrait d'un rhume avec toux et avait annulé des engagements.

Le pape a pour sa part présidé jeudi sa messe matinale dans la petite chapelle de la résidence.

"En ces jours de tant de souffrance, il y a tellement de peur. La peur pour les personnes âgées, qui sont seules, dans les maisons de retraite, ou dans les hôpitaux, ou dans leurs maisons, et ne savent pas ce qui peut arriver", a souligné le pape avant son homélie.

"La peur des travailleurs sans emploi stable qui pensent à la façon de nourrir leurs enfants et voient venir la faim. La crainte de nombreuses personnes au service de la société qui, à l'heure actuelle, contribuent à faire vivre la société et peuvent attraper la maladie. Et aussi la peur - les peurs - de chacun d'entre nous: chacun sait ce qu'est la sienne. Prions le Seigneur de nous aider à avoir confiance, à tolérer et à surmonter nos craintes", a-t-il ajouté.

Après son élection, le pape argentin avait boudé l'isolement des somptueux appartements du Palais apostolique, préférant loger plus modestement dans un 50 m2 de la résidence hôtelière Sainte-Marthe, qui héberge aussi des prélats de passage à Rome.

Selon le site Vatican Insider de La Stampa, le pape est entouré depuis un certain temps d'un "cordon sanitaire anti-contagion", qui le suit dans tous ses déplacements. Il ne prend plus ses repas dans le salon commun de la résidence mais dans son appartement et son entourage serait en permanence muni de produits désinfectants.