Le pape François en visite au Maroc, terre d'un "islam modéré"

Le pape François a entamé samedi une courte visite au Maroc, centrée sur le dialogue avec l'islam et la problématique des migrations, deux priorités de son pontificat, avant de saluer le lendemain une communauté catholique ultra-minoritaire portée par les fidèles originaires d'Afrique subsaharienne.

L'avion du pape s'est posé peu avant 14h00 (13h GMT) à Rabat. Il a été accueilli à sa descente d'avion par Mohammed VI, roi du Maroc et "Commandeur des croyants". Le chef spirituel des 1,3 milliard de catholiques a été invité par Mohammed VI pour cette visite "placée sous le signe du développement du dialogue interreligieux", selon les autorités marocaines. Un thème prioritaire pour le pape, même si les scandales d'abus sexuels dans l'Eglise catholique focalisent l'attention du public. Bâtiments repeints, rues pavoisées, pelouses tondues, forces de l'ordre renforcées... Des engins se sont affairés toute la nuit pour finaliser les derniers préparatifs. Tout a été fait pour recevoir le souverain pontife en grande pompe à Rabat, capitale d'un pays à 99% musulman. Les deux hommes doivent se rendre en cortège, l'un en papamobile, l'autre en limousine, sur une grande esplanade de Rabat bordée par une mosquée et un mausolée. Un dispositif de sécurité impressionnant a été déployé dans toute la capitale sur le trajet prévu. De grands tapis rouges ont été déployés à l'entrée de l'esplanade et des fauteuils rouges attendent le roi et le pape sur l'estrade installée devant la mosquée. Quelque 25.000 personnes sont attendues près de l'esplanade de la tour Hassan, une mosquée inachevée du 12e siècle, qui a commencé à se remplir vers midi sous une pluie fine. Une foule, avec de nombreux Marocains en tenue traditionnelle, était déjà massée le long des trottoirs aux abords de l'esplanade, où les discours des deux hommes seront retransmis sur des écrans géants. Dimanche, le pape consacrera sa journée à la petite communauté catholique du pays, en clôturant sa visite par la plus grande messe catholique jamais célébrée au Maroc, avec quelque 10.000 personnes attendues dans un complexe sportif.