Le pape inquiet pour les personnes en fuite en Syrie

(Belga) Le pape François s'est déclaré inquiet dimanche pour les personnes en fuite dans le nord-ouest de la Syrie, dernier bastion djihadiste et rebelle en proie à une offensive militaire de l'armée de Damas.

"Des nouvelles douloureuses continuent d'arriver du nord-ouest de la Syrie, notamment sur les conditions de nombreuses femmes et enfants, des personnes contraintes de fuir à cause de l'escalade militaire", a dit le souverain pontife, après la prière traditionnelle de l'Angelus sur la place Saint-Pierre. "Je réitère mon appel pressant à la communauté internationale et à tous les acteurs concernés à utiliser les moyens diplomatiques, le dialogue et les négociations, dans le respect du droit humanitaire international, pour sauvegarder la vie et le destin des civil", a-t-il ajouté. Les forces du régime syrien sont sur le point de reprendre l'intégralité d'une autoroute stratégique dans la région d'Idleb, dernier bastion sous contrôle djihadiste et rebelle qu'elles cherchent à reconquérir dans le nord-ouest de la Syrie, a indiqué une ONG dimanche. Soutenu par l'aviation russe, le régime de Bachar al-Assad a lancé en décembre une nouvelle offensive dans la région d'Idleb qui lui échappe avec en ligne de mire la reconquête de cette voie clé. Un peu plus de la moitié de la province d'Idleb et des secteurs attenants des provinces voisines d'Alep, Hama et Lattaquié, sont toujours dominés par les djihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda). La région abrite aussi d'autres groupuscules djihadistes et des groupes rebelles affaiblis. (Belga)