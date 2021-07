Le pape salue des fidèles depuis un balcon de son hôpital

Le pape François, en convalescence depuis une semaine après une opération du côlon, s'est adressé dimanche aux fidèles depuis un balcon du dixième étage de l'hôpital, se disant "content de pouvoir maintenir" son rendez-vous dominical.

"Chers frères et soeurs, bonjour! Je suis content de pouvoir maintenir le rendez-vous dominical de l'Angelus, également ici depuis la polyclinique Gemelli", a-t-il lancé, acclamé par quelque 200 personnes rassemblées devant l'établissement hospitalier, dont beaucoup de personnel médical en blouses blanches.

"Je vous remercie tous : j'ai senti votre proximité et le soutien de vos prières. Merci du fond du coeur!", a-t-il ajouté, avec une voix un peu enrouée.

"Au cours de ces jours de convalescence à l'hôpital, j'ai expérimenté combien est important un bon service de soins, accessible à tous, comme ce qui existe en Italie et dans d'autres pays", a-t-il souligné. "Il faut le maintenir!", a-t-il plaidé.

"Je veux exprimer mon appréciation et mon encouragement aux médecins et à tous les travailleurs sanitaires et au personnel de cet hôpital et d'autres hôpitaux. Ils travaillent tant!", a-t-il poursuivi, en saluant aussi sur son balcon trois enfants malades hospitalisés.

Appelant à prier pour tous les malades, il a souhaité "que personne ne soit laissé seul; que chacun puisse recevoir l'onction de l'écoute, de la proximité et des soins", intimant aussi chacun à prendre soin d'une personne souffrante, par "une visite, un appel téléphonique, une main tendue".