Le pape salue "l'issue positive" du sommet intercoréen

Le pape François a assuré dimanche qu'il accompagnait de sa prière "l'issue positive" du sommet intercoréen de vendredi et "l'engagement courageux" des dirigeants des deux pays en faveur de la paix.

"J'accompagne par la prière l'issue positive du sommet intercoréen de vendredi dernier et l'engagement courageux pris par les leaders des deux parties pour réaliser un parcours de paix sincère en faveur d'une péninsule coréenne libre d'armes nucléaires", a déclaré le pape après la prière du Regina Coeli.

"Je prie le Seigneur pour que l'espoir d'un avenir de paix et d'amitié fraternelle ne soit pas déçu et pour que la collaboration (entre les deux Corées, ndlr) puisse se poursuivre, portant des fruits bénéfiques au peuple coréen bienaimé et au monde entier", a conclu le pape argentin.

Mercredi déjà, deux jours avant la rencontre historique entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in, le pape avait assuré que "le Saint-Siège accompagne, soutient et encourage" cette rencontre et souhaite un "dialogue transparent" et un "parcours concret de réconciliation".