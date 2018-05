Le Paraguay aura une présidente pendant quelques mois, une première

(Belga) Alicia Pucheta, une magistrate de 68 ans, va présider de manière provisoire le Paraguay, une première dans ce pays sud-américain où l'accès des femmes aux responsabilités est un des plus faibles d'Amérique latine.

En tant que vice-présidente, elle va terminer le mandat du président Horacio Cartes (2013-2018), qui a démissionné avant le terme de son quinquennat. Le 15 août, Mario Abdo Benitez, élu à la tête de l'Etat le 22 avril, prendra ses fonctions. Lundi, Horacio Cartes a officialisé une décision sans surprise, car il avait annoncé en mars son intention d'écourter son mandat, afin de devenir sénateur. Mercredi, le parlement doit entériner sa démission et proclamer présidente Alicia Pucheta. Horacio Cartes et les autres parlementaires élus pendant le scrutin du 22 avril doivent prêter serment en juin. Opposée à la légalisation de l'avortement, Mme Pucheta est issue du Parti Colorado, un parti de droite au pouvoir depuis des décennies au Paraguay, et d'une famille de magistrats. La sénatrice du Parti démocratique progressiste (PDP, opposition) Desirée Masi ne voit pas dans l'ascension de Mme Pucheta une avancée pour les femmes de son pays. "Une femme qui a démontré sa soumission absolue au pouvoir en place, ne nous représente pas, dit-elle. Cartes a utilisé la figure de la femme pour dissimuler les manoeuvres derrière sa nomination aux fonctions de sénateur". "Un jour, une femme parviendra au pouvoir comme elle le doit, par les urnes", a-t-elle souligné. Lilian Samaniego, une sénatrice du Parti Colorado, salue au contraire l'accession de la magistrate au plus haut poste : "les jours sont comptés, Alicia Pucheta peut devenir, et ce sera historique, la première femme à occuper la présidence du Paraguay". Selon elle, cela servira d'exemple et "va motiver les femmes paraguayennes pour continuer de lutter en faveur d'une égalité réelle d'opportunités avec les hommes". Le parlement paraguayen compte seulement huit sénatrices pour 45 sièges au Sénat et 11 députées parmi les 80 membres de la chambre basse.