Le Parlement européen invite Elon Musk à témoigner

La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a envoyé à Elon Musk une lettre lui demandant de témoigner devant le corps législatif communautaire, a déclaré lundi son porte-parole.

Le Parlement européen n'a pas le pouvoir d'obliger l'homme le plus riche du monde à se présenter devant lui, et sa réponse n'était pas immédiatement connue. Elon Musk, patron notamment du fabriquant de voitures électriques Tesla, a suscité des bouleversements et des controverses depuis qu'il a racheté Twitter en octobre, pour 44 milliards de dollars. Après avoir licencié la moitié du personnel de l'entreprise, rétabli le compte de l'ancien président américain Donald Trump, abandonné une politique contre la désinformation sur le Covid-19, banni - puis réintégré - certains journalistes et brièvement bloqué les références à des plateformes rivales sur Twitter, il s'est attiré l'attention des décideurs politiques aux Etats-Unis et en Europe. La Commission européenne a averti M. Musk qu'il risquait des "sanctions" de l'UE en raison de la menace qu'il représente pour la liberté des médias. Lundi, il a organisé un sondage sur Twitter pour savoir s'il devait rester à la tête de cette société. Au total, 57,5% des utilisateurs ont répondu "Oui" à son départ. Le cours de l'action de Twitter a plongé d'un tiers depuis qu'il a racheté la plateforme.