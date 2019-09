Le Parquet japonais fixe à avril les audiences dans l'affaire Carlos Ghosn

(Belga) Le Parquet japonais entamera en avril les audiences dans l'affaire Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Nissan, a annoncé vendredi l'agence de presse Kyodo News.

"Le tribunal du district de Tokyo doit avoir plusieurs dizaines d'audiences sur (Carlos) Ghosn l'année prochaine, à raison de trois fois par semaine maximum", à compter du 21 avril, a précisé Kyodo News, citant "une source proche du dossier". "Ces audiences porteront sur l'interrogatoire de (Carlos) Ghosn, ainsi que d'actuels et anciens responsables de Nissan", a poursuivi l'agence, indiquant que l'instruction en vue du procès sur les "différends fondamentaux" entre les procureurs, les avocats de Carlos Ghosn et le juge se dérouleront jusqu'en mars. Ce ressortissant franco-libano-brésilien de 65 ans, arrêté en novembre à son arrivée à Tokyo, attend son procès pour ne pas avoir déclaré des millions de dollars de salaire et avoir utilisé des fonds de Nissan à des fins personnelles. Carlos Ghosn dénonce depuis le début de l'affaire un "complot" ourdi par Nissan pour empêcher une intégration plus poussée de l'alliance avec le constructeur automobile français Renault. Carlos Ghosn dirigeait l'alliance automobile Renault-Nissan-Mitsubishi Motors.