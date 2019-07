Le parquet réclame la prison à vie contre le narcotrafiquant El Chapo

(Belga) Le parquet a réclamé mercredi la réclusion à perpétuité contre le narcotrafiquant mexicain Joaquin "El Chapo" Guzman, assortie d'une peine de 30 ans de prison, pour avoir organisé le passage de plusieurs centaines de tonnes de drogue aux Etats-Unis.

"Lors du procès, des preuves accablantes ont montré le caractère impitoyable et sanguinaire du chef de file du cartel de Sinaloa", a déclaré le parquet dans sa réquisition adressée au juge fédéral de Brooklyn Brian Cogan. Toujours selon le ministère public, l'ancien dirigeant du cartel est responsable d'avoir importé ou tenté d'importer au moins 1.200 tonnes de cocaïne, plus de 49 tonnes de marijuana, plus de 200 kilos d'héroïne ainsi que de la méthamphétamine. "El Chapo", 62 ans, est, depuis son extradition du Mexique en janvier 2017, détenu dans une prison ultra-sécurisée de Manhattan, le Metropolitan Correctional Center (MCC). Il avait été déclaré coupable le 12 février de 10 chefs d'accusation, après trois mois de procès qui ont documenté l'extrême violence et la corruption des cartels. Il devrait connaître sa peine le 17 juillet et devrait, sauf surprise, être condamné à la perpétuité. (Belga)