Le patron de l'ONU en Libye pour "soutenir le processus politique"

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est rendu mercredi dans la capitale libyenne pour sa première visite dans ce pays depuis sa nomination à son poste en 2016.

M. Guterres a annoncé son arrivée à Tripoli sur son compte Twitter, ajoutant qu'il était "totalement résolu" à soutenir le processus politique dans ce pays qui conduira selon lui, "à la paix, la stabilité, la démocratie et la prospérité". Le chef de l'ONU venait du Caire où il a jugé "essentiel d'unifier les institutions libyennes", afin d'"éviter toute confrontation majeure et créer les conditions permettant de stabiliser la situation" dans ce pays, a-t-il dit au cours d'une conférence de presse. Deux autorités se disputent le pouvoir en Libye: le Gouvernement d'union nationale (GNA) de Fayez al-Sarraj, établi fin 2015 en vertu d'un accord parrainé par l'ONU et basé à Tripoli, et une autorité rivale installée dans l'Est et contrôlée par l'Armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar. Fin février, l'ONU avait annoncé un nouvel accord conclu à Abou Dhabi entre MM. Sarraj et Haftar en vue d'unifier les institutions et l'organisation d'élections avant la fin de l'année. M. Guterres a espéré que l'accord entre les deux hommes sera "consolidé" par une Conférence nationale sous l'égide de l'ONU, prévue du 14 au 16 avril à Ghadamès, dans l'ouest libyen. Cette réunion est appelée à dresser une "feuille de route" à même de sortir le pays du chaos et d'une crise politique et économique sans précédent, depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. La visite de M. Gueterres en Libye est la première d'un secrétaire général de l'ONU depuis celle effectuée par son prédécesseur, Ban Ki-moon, en 2014.