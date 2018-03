Le Pentagone confirme la mort d'un haut responsable d'Al-Qaïda en Libye

(Belga) L'armée américaine a confirmé mercredi la mort d'un haut responsable d'Al-Qaïda en Libye lors d'un récent raid aérien dans le sud de ce pays.

Le raid mené près d'Oubari le 24 mars a permis de tuer "deux terroristes d'Al-Qaïda, y compris Moussa Abou Daoud un haut responsable d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi)", a affirmé le commandement militaire américain chargé de la région (Africom) dans un communiqué. Le raid a été mené avec le gouvernement libyen d'union nationale (GNA) de Fayez al-Sarraj. Selon les Américains, Moussa Abou Daoud "était chargé de l'entraînement des recrues d'Aqmi en Libye pour mener des attaques dans la région". "Il a fourni une indispensable aide logistique, des fonds et des armes à Aqmi, permettant aux terroristes de menacer des intérêts américains et occidentaux dans la région", précise encore le communiqué. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est livrée aux milices alors que deux autorités se disputent le pouvoir: d'un côté, le GNA reconnu par la communauté internationale et basé à Tripoli, et de l'autre, une autorité exerçant son pouvoir dans l'est du pays avec le soutien du maréchal Khalifa Haftar. Le groupe Etat islamique (EI) avait profité du chaos pour s'implanter à Syrte en juin 2015. Le GNA a assuré avoir repris le contrôle de la cité en décembre 2016, avec le soutien aérien de l'armée américaine. Mais plusieurs djihadistes se sont repliés vers le sud désertique libyen d'où ils tentent de se réorganiser, selon des analystes et des sources militaires libyennes. (Belga)