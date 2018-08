Le Pentagone teste des avions-leurres

(Belga) Le Pentagone a annoncé jeudi avoir testé avec succès des avions-leurres, destinés à semer la confusion dans les défenses anti-aériennes ennemies.

Identifié sous le nom de code MALD-X, l'appareil a effectué une série de vols les 20 et 22 août, a précisé le Pentagone dans un communiqué. Selon le groupe de défense Raytheon, qui a obtenu un contrat de 34,8 millions de dollars en 2016 pour développer cet engin léger (moins de 136 kg), il "ressemble à un avion américain ou allié", a un rayon d'action de 925 kilomètres et une autonomie de vol de 90 minutes. L'idée est de lancer depuis un avion cargo volant à haute altitude une myriade de ces leurres vers les systèmes de défense aériennes pour détourner l'attention pendant que de vrais avions pénètrent l'espace aérien de l'ennemi et le bombardent. Facilement remplaçables, ils évitent de risquer la vie des pilotes et de détruire les avions de combats hyper-sophistiqués que le Pentagone achète à grand prix. Le projet MALD-X est une variante du MALD-J, un missile leurre qui brouille les défenses anti-missiles et qui est utilisé par l'US Air Force depuis 2012. (Belga)