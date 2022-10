Le personnage de Vera dans "Scooby Doo" fait son coming-out

(Belga) C'était un secret de polichinelle, qui n'avait encore jamais pu être révélé lors des aventures de "Scooby Doo": Vera, l'intello de la bande du chien détective, fait son coming-out dans le prochain film d'animation de la franchise.

Les clips de ce nouvel opus, "Trick or Treat Scooby Doo", réalisé spécialement pour Halloween, montre Vera Dinkley rougir dans sa sempiternelle robe orange, les lunettes embuées par l'émotion, lorsqu'elle rencontre la méchante du film, la costumière Coco Diablo. "Je craque tellement Daphné! Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois dire?", se confie-t-elle ensuite dans une autre scène dévoilée cette semaine sur les réseaux sociaux. Le chien froussard "Scooby Doo" et ses amis ont commencé à résoudre des énigmes criminelles à bord de leur fameuse "Machine Mystère" en 1969, dans une série télévisée pour enfants qui a marqué plusieurs générations. De nombreux fans de la franchise estimaient depuis longtemps que Vera était lesbienne, mais cela n'avait encore jamais été confirmé à l'écran. Les producteurs des précédentes séries et films avaient déjà laissé de nombreux indices pour indiquer que Vera était queer, mais les studios n'avaient jusqu'ici jamais accepté d'en faire un personnage ouvertement LGBT. En 2020, Tony Cervone avait par exemple posté une image de Vera sur Instagram avec un autre personnage féminin, sur fond de drapeau arc-en-ciel, le jour de la Marche des Fiertés. (Belga)