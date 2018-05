Le pianiste Andsnes à la recherche de l'ambiance parfaite pour Chopin

Quand il a fallu entrer en studio pour enregistrer les Ballades de Chopin - un rêve de longue date - le pianiste norvégien Leif Ove Andsnes, en résidence à l'Orchestre philharmonique de New York la saison passée, s'est mis en quête de l'endroit parfait.

Le but: trouver l'ambiance qui siérait parfaitement à l'oeuvre du célèbre compositeur français du XIXe siècle.

"Avec Beethoven, par exemple, j'ai l'impression qu'il parle à la foule, c'est comme s'il faisait un discours très profond. Mais avec Chopin, comme avec Schumann, c'est plus un rapport entre deux personnes", explique-t-il à l'AFP.

Pas question donc de se rendre au studio Teldex à Berlin, où il avait déjà enregistré du Jean Sibelius et Igor Stravinsky: pas assez intimiste.

Leif Ove Andsnes s'est plutôt enfermé dans le studio Sendesaal à Brême, en Allemagne, conçu avec une meilleure isolation sonore.

"Le problème quand on enregistre est que l'on pense toujours à comment on a fait les choses, et on devient trop préoccupé par le déroulement de la session", analyse-t-il.

"Manifestement, on enregistre en permanence pour que le résultat sur les bandes soit parfait, pour que le son soit bon et intense", ajoute-t-il.

"Mais, en concert, on va plus de l'avant, on pense à ce qui va se passer et ce que l'on doit raconter".

Leif Ove Andsnes a 48 ans, mais il joue les trois premières Ballades de Chopin depuis qu'il est adolescent. Il ne joue la quatrième, une des plus dures, que depuis six ans.

Considérant les Ballades trop intenses pour être interprétées dans un seul cycle, il les mélange aux Nocturnes de Chopin sur son disque, qui sortira en septembre.

- Rosendal et Paris -

Lors de sa résidence au philharmonique de New York, Andsnes a souvent joué les oeuvres sous-estimées des grands compositeurs: le quatrième concerto de Rachmaninov, ou la Fantaisie pour piano et orchestre de Debussy.

Cette "Fantaisie", seule composition de Debussy pour piano et orchestre, n'a jamais été jouée du vivant du compositeur français. En 1890, le chef d'orchestre qui devait diriger la première l'a annulée, faute de temps pour la préparer.

Andsnes, qui la qualifie de "merveilleuse", l'interprétera le mois prochain à Paris avec l'Orchestre philharmonique de Radio France.

En Europe, Andsnes tient particulièrement à continuer de se produire en Norvège. Ce père de trois enfants a notamment organisé un festival d'été dans le village côtier de Rosendal.

Avec notamment Ravel et Janacek au programme, la prochaine édition de ce festival, en août prochain, mettra à l'honneur la musique composée pendant la Première Guerre mondiale, il y a un siècle. Andsnes se dit fasciné par la richesse de la musique créée à une période aussi violente.

"Tellement de bonne musique a été composée à cette époque, et c'est intéressant de voir comment la guerre a affecté la vie de tant de compositeurs. Néanmoins ils ne faisaient que composer de la musique, et pas nécessairement de la musique qui réfléchisse sur la guerre".