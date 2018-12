Le pire tueur en série de Russie condamné à la prison à pepétuité: il a tué 78 personnes

Un ancien policier russe, qui avait déjà été condamné à la prison à vie pour le meurtre de 22 femmes, a été reconnu coupable lundi de 56 meurtres supplémentaires.



La Cour régionale d'Irkoutsk, en Sibérie, a reconnu Mikhail Popkov coupable d'avoir tué 56 femmes entre 1992 et 2007, a annoncé le bureau du procureur dans un communiqué cité par l'agence Interfax.



Avec 78 meurtres au total, il bat largement le "record" des deux autres tueurs en série les plus connus de Russie.



Mikhail Popkov avait "un besoin pathologique de tuer des gens", assure le texte. Il a aussi été reconnu coupable d'avoir violé dix de ses victimes.



Il a été condamné à une deuxième peine de prison à vie.



Popkov avait été condamné une première fois en 2015 pour le meurtre et le viol de 22 femmes. Il a ensuite avoué 59 meurtres supplémentaires, mais la police n'a pas pu prouver la réalité de trois d'entre eux.



Il tuait ses victimes après les avoir invitées à faire un tour la nuit, parfois dans une voiture de police en dehors de ses heures de service, près de la ville d'Angarsk.



En tant que policier, Mikhaïl Popkov avait été jusqu'à participer aux enquêtes concernant certains de ses crimes pour détourner les soupçons, ont révélé ses collègues.



Il avait finalement été arrêté en 2012 à Vladivostok (Extrême-Orient russe), identifié après une enquête à grande échelle, comprenant notamment des analyses d'ADN des habitants dont la voiture correspondait aux traces de pneus laissées sur les lieux des crimes.



Parmi les autres tueurs en série russes, Andreï Tchikatilo avait été exécuté en 1994 pour le meurtre de 53 adolescents et enfants à l'époque soviétique. En 2007, un autre tueur en série, Alexandre Pitchouchkine, a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de 48 personnes à Moscou.