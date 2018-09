Le plus ancien animal sur Terre était ovale et plat, il y a 558 millions d'années

(Belga) Il était ovale et plat avec une sorte de dorsale centrale, mesurait plusieurs dizaines de centimètres de longueur et vivait au fond des océans, sans bouche, intestins ni anus, il y a un demi-milliard d'années.

Des milliers de fossiles de "Dickinsonia" ont été retrouvés depuis 75 ans sur la planète, mais son appartenance au règne animal --l'un des grands règnes du vivant, avec les plantes, les champignons...-- faisait débat dans la communauté scientifique. Etait-ce un lichen? Une amibe? Un ancien règne disparu? Des chercheurs de l'Université Nationale d'Australie (ANU) ont apporté la preuve selon eux décisive que la créature était bien l'un des premiers animaux à avoir vécu, en tout cas le plus ancien jamais confirmé. Ils ont décrit leur méthode jeudi dans la prestigieuse revue Science. Ilya Bobrovskiy, doctorant à l'université australienne, a analysé des vestiges de molécules récupérées sur des fossiles, trouvés sur une falaise du nord-ouest de la Russie, dans la région de la mer Blanche. Sur ces fossiles, il a retrouvé des molécules exclusivement animales: une forme de cholestérol. "Le plus dur a été de trouver des fossiles de Dickinsonia contenant encore de la matière organique", explique le chercheur. "Les molécules de graisse fossile que nous avons découvertes prouvent que les animaux étaient grands et nombreux il y a 558 millions d'années, des millions d'années avant ce qu'on croyait", a dit le professeur de sciences de la terre Jochen Brocks. (Belga)