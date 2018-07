Le point en Thaïlande: "La pluie a commencé à tomber il y a quelques minutes, suscitant la nervosité"

Sur place, en Thaïlande, là où sont lancés les opérations de sauvetage des garçons coincés dans la grotte, c'est évidemment l'attente et l'effervescence. C'est ce que nous confirme, ce midi, notre correspondante en Thaïlande, Catherine Vanesse.

Alors que la sortie du premier enfant sauvée est attendue dans quelques minutes, notre correspondante faisait le point à l'extérieur de la grotte sous le coup de midi: "Depuis le début des opérations, il y a environ 6 heures, ce qui tracasse beaucoup les autorités et les journalistes présents sur place, c'est évidemment l'arrivée de la pluie. Elle a commencé à tomber, suscitant la nervosité des secouristes et de la population."

Et de compléter le contexte dans lequel elle se trouve: "Il y a énormément de volontaires présents. L'ambiance était assez détendue lors de l'annonce de l'opération d'évacuation. Des stands ont été dressés pour ravitailler les volontaires et les journalistes. Mais maintenant c'est beaucoup plus tendu."