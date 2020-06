Le portrait de George Floyd a été projeté sur l'ambassade des Etat-Unis à Bruxelles

(Belga) L'ONG Amnesty International a projeté le portrait de Georges Floyd, grâce à un mapping vidéo, lundi soir à 23h40, sur l'ambassade des États-Unis à Bruxelles. La police a interrompu la projection au bout d'un peu plus de 4 minutes, soit environ à la moitié du temps de diffusion prévu. Les identités des quelques militants et journalistes présents ont été contrôlées. Il n'y a pas eu d'arrestation.

Le mapping vidéo, réalisé par la société de production Dirty Monitor, montrait le visage et le nom de George Floyd. La durée de 8 minutes et 46 secondes, en référence au temps de l'intervention policière qui a causé sa mort, était également reprise, de même que l'appellation du mouvement de protestation Black Lives Matter. Cette projection a été réalisée en écho à la comparution devant un tribunal de Minneapolis des 4 policiers impliqués dans l'homicide de George Floyd. "Nous avons voulu lui rendre hommage pour que justice lui soit rendue et que d'autres George Floyd ne soient plus les victimes des violences policières aux Etats-Unis", explique Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d'Amnesty International. "Il est plus que temps que les États-Unis prennent à bras-le-corps le problème des actes de violence raciste contre les minorités raciales et ethniques". L'ONG a recensé 125 cas de violences policières dans 40 États et dans le district de Columbia entre le 26 mai et le 5 juin dans le cadre de manifestations Black Lives Matter. Une pétition demandant notamment que les responsables du meurtre de George Floyd soient jugés comme il se doit a récolté un million de signatures dans le monde, dont près de 20.000 en Belgique francophone. Elle sera prochainement remise aux autorités américaines à Washington. Une nouvelle pétition vient d'être mise en ligne par Amnesty International. Elle appelle les autorités américaines compétentes à repenser et réorganiser la sécurité publique afin d'éradiquer le racisme et à modifier en profondeur l'approche vis-à-vis de l'application des lois et des droits humains. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté le 25 juin un projet de réforme de la police nommé George Floyd Justice in Policing Act. Amnesty International apprécie les modifications de l'approche en matière de maintien de l'ordre et la création d'une obligation de rendre des comptes pour les homicides illégaux de personnes noires, mais déplore que l'immunité qualifiée ne soit pas supprimée pour l'entièreté des agents. (Belga)