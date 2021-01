Le Portugal s'apprête à légaliser l'euthanasie

Le Parlement portugais devrait adopter vendredi une loi autorisant "la mort médicalement assistée", qui pourrait faire de ce pays catholique le quatrième en Europe à légaliser l'euthanasie, après le Benelux.



L'issue de ce vote final, qui doit intervenir en milieu de journée, semble acquise dans la mesure où plusieurs textes favorables à l'euthanasie ont déjà été adoptés en février dernier par une majorité des députés.



Ce texte, venu fusionner ces différentes propositions, prévoit que seuls les Portugais majeurs, vivant sur le territoire du pays et se trouvant "dans une situation de souffrance extrême, présentant des lésions irréversibles" ou atteints "d'une maladie incurable", pourront avoir recours au suicide assisté.



La demande du malade en fin de vie doit être validée par plusieurs médecins, ainsi qu'un psychiatre lorsqu'il y a des doutes sur la capacité de la personne à faire un choix "libre et éclairé".



Le moment venu, le médecin du patient devra s'assurer une dernière fois de sa volonté de mettre fin à ses jours, en présence de témoins.



La mort assistée pourra être pratiquée dans des établissements du service national de santé, ou tout autre lieu "choisi par le patient" dès lors qu'il disposera "des conditions cliniques et de confort adéquates", précise la loi.



Cour constitutionnelle



Si le vote est bien adopté vendredi par le Parlement, il sera envoyé au président conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, qui pourra ensuite promulguer la loi, la soumettre à l'analyse de la Cour constitutionnelle ou y opposer son véto, qui pourrait alors être toutefois annulé par un deuxième vote des députés.



Réélu dimanche pour un second mandat, le chef de l'Etat est un fervent catholique mais a jusqu'ici évité de prendre ouvertement position sur le sujet.



Selon la politologue Paula Esprito Santo, "cette question pour lui, c'est un peu la quadrature du cercle" et le chef de l'Etat pourrait donc être tenté de saisir la Cour constitutionnelle.



Pour la députée socialiste Isabel Moreira, spécialiste du droit constitutionnel ayant participé à la rédaction finale de la loi, il s'agit d'un texte "consensuel" qui défend "la dignité humaine".



"La société est désormais apaisée par rapport à cette question", estime-t-elle, alors que le Portugal s'apprête à emboîter le pas aux trois pays européens ayant déjà légalisé l'euthanasie: la Belgique, le Luxembourg et les Pays-bas.



Opposition discrète



L'Espagne voisine a également fait un pas dans cette direction en décembre dernier, mais le projet de loi gouvernemental doit être soumis au Sénat d'ici à la fin mars.



En octobre, le Parlement portugais avait rejeté un projet de référendum sur l'euthanasie, suite à une pétition lancée par la Fédération pour la vie, qui avait recueilli près de 100.000 signatures.



"Il s'agit de provoquer activement la mort de quelqu'un. Or le rôle de l'Etat est de prendre soin, non pas de tuer", a fait valoir José Maria Seabra Duque, un des responsables de cette organisation d'inspiration catholique.



La loi, qui sera votée sans public dans les galeries du Parlement en raison des restrictions sanitaires en vigueur, n'a cependant rencontré qu'une opposition discrète de la part de la hiérarchie de l'Eglise.



"On espère bien sûr que la loi ne sera pas approuvée", a déclaré à l'AFP le père Manuel Barbosa, porte-parole de la conférence épiscopale portugaise, en ajoutant simplement que la position de l'Eglise n'avait "pas changé".



Le docteur Jorge Espirito Santo s'attend, lui, à vivre "un jour historique". "Les personnes méritent d'avoir le droit de pouvoir choisir", argumente cet oncologue retraité, de 66 ans, qui milite depuis des années au sein du mouvement pour la dépénalisation de la mort assistée.



