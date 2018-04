Le Premier ministre malaisien annonce la dissolution du Parlement

(Belga) Le Premier ministre malaisien, Najib Razak, a annoncé vendredi la dissolution du Parlement en vue d'élections législatives qui s'annoncent comme un défi pour le chef du gouvernement, éclaboussé par un scandale financier et défié par son ancien charismatique mentor Mahathir Mohamad.

"Je souhaiterais informer la population que j'ai rencontré le roi et sollicité sa permission pour que le Parlement soit dissous samedi 7 avril", a déclaré Najib Razak à la télévision nationale. Le souverain a une fonction essentiellement honorifique dans ce pays d'Asie du Sud-Est de quelque 30 millions d'habitants, à majorité musulmane. La commission électorale doit annoncer dans les prochains jours la date de l'élection des députés qui aura lieu vraisemblablement dans les semaines à venir. La coalition gouvernementale dirigée par Najib Razak est formée de partis au pouvoir depuis l'indépendance de l'ex-colonie britannique en 1957, mais sa popularité s'est effritée ces dernières années en raison du vaste scandale de corruption au détriment du fonds souverain 1MDB, créé par le Premier ministre à son arrivée au pouvoir en 2009 pour moderniser la Malaisie. Endetté aujourd'hui à hauteur de quelque 10 milliards d'euros, ce fonds est au coeur d'affaires de détournements de fonds qui font l'objet d'enquêtes dans plusieurs pays outre la Malaisie, notamment en Suisse, à Singapour et aux Etats-Unis. Najib Razak et 1MDB ont toujours nié tout acte répréhensible. L'Organisation nationale des Malais unis (UMNO), formation majoritaire de Najib Razak, s'est maintenue au pouvoir de justesse aux précédentes législatives de 2013 avec les autres partis de la coalition, après avoir favorisé la majorité ethnique des Malais, de confession musulmane. Face à une opposition affaiblie, la victoire attendue des partis de la coalition aux nouvelles élections est cependant incertaine compte tenu du retour sur le devant de la scène politique de Mohammad Mahathir, qui fut Premier ministre pendant 22 ans (1981-2003) et s'est retourné contre Najib Razak depuis l'éclatement du scandale 1MDB. (Belga)