Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte annonce une allocution télévisée lundi soir

À l'instar du président français Emmanuel Macron, le Premier ministre néerlandais s'exprimera lundi soir à la télévision pour faire le point sur la propagation du nouveau coronavirus dans le pays. Son allocution sera diffusée à 19h00 sur le service public NOS et les chaînes commerciales RTL et SBS.

"Le Premier ministre s'exprimera sur la situation difficile que nous traversons, la nécessité des mesures décrétées et les développements potentiels attendus ces prochains jours", a fait savoir le service d'information du gouvernement, sans préciser si le Premier ministre annoncera de nouvelles mesures face à l'épidémie. Dimanche, les ministres néerlandais en charge des Soins de santé et de l'Education ont ordonné la fermeture de toutes les écoles et milieux d'accueil des enfants ainsi que du secteur horeca dans le sillage de plusieurs pays européens. En France, Emmanuel Macron s'adressera également à ses concitoyens lundi à 20h00 à la télévision, a indiqué l'Élysée. Il devrait y annoncer de nouvelles mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus qui s'étend.