Le Premier ministre slovène félicite déjà Donald Trump

(Belga) Le Premier ministre de la Slovénie Janez Jansa a félicité mercredi matin Donald Trump pour ce qu'il considère déjà comme son élection pour un nouveau mandat de président des États-Unis.

"Il est assez clair que le peuple américain a élu Donald Trump et (le vice-président) Mike Pence pour quatre nouvelles années. Un plus grand retard et la dénégation des faits par les grands médias ne feraient qu'accentuer le triomphe final du président", a affirmé M. Jansa, un proche du Premier ministre hongrois Viktor Orban, et comme lui très critique envers l'Union européenne. Donald Trump a appelé mercredi à arrêter le décompte des bulletins de l'élection présidentielle en s'arrogeant la victoire dans un scrutin pourtant encore indécis. (Belga)