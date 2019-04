Le premier sommet entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un a débuté

Le premier sommet entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a commencé jeudi à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe. "Merci d'être venu", a déclaré M. Poutine, en accueillant M. Kim par une longue poignée de main.

Jeudi à Vladivostok, Kim Jong-un a affirmé vouloir développer les liens "historiques" entre les deux pays, alliés proches pendant la Guerre froide, en une relation "plus stable et solide". Le président russe Vladimir Poutine s'est lui prononcé en faveur d'une normalisation des relations entre la Corée du Nord et les États-Unis. Moscou soutient les efforts de Kim Jong-un dans ce dossier, a déclaré M. Poutine.

"Je suis sûr que votre visite aujourd'hui en Russie nous aidera à mieux comprendre par quels moyens nous pouvons résoudre la situation sur la péninsule coréenne, et ce que la Russie peut faire", a déclaré le président russe. "Sur le plan bilatéral, nous avons beaucoup à faire pour développer nos relations économiques".

Vladimir Poutine est arrivé jeudi à Vladivostok. Kim Jong-un lui est arrivé mercredi dans la ville portuaire avec son train personnel blindé. Après des années de montée des tensions en raison des programmes nucléaire et balistique de Pyongyang, M. Kim a rencontré depuis mars 2018 quatre fois le président chinois Xi Jinping, trois fois le président sud-coréen Moon Jae-in et deux fois M. Trump.