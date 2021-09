Le président Biden met en garde contre le changement climatique dans un New York endommagé

(Belga) Les récents dégâts causés par les catastrophes naturelles aux États-Unis montrent que le changement climatique menace sérieusement les vies et les moyens de subsistance. Le président américain Joe Biden a fait cette déclaration lors d'une visite dans le quartier du Queens à New York, où des personnes sont mortes dans leur maison en raison des fortes pluies et des inondations. "Nous pouvons l'arrêter avant qu'elle n'empire", a-t-il insisté lors d'une conférence de presse.

Le locataire de la Maison Blanche a évoqué les incendies de forêt en Californie et les victimes de l'ouragan Ida dans les États de Louisiane, du New Jersey, de New York et, dans une moindre mesure, de Pennsylvanie. "Nous avons tous vu que cela compte vraiment", a expliqué Joe Biden en évoquant l'impact des catastrophes naturelles. "Tout le monde travaille comme un fou", a-t-il fait l'éloge des secouristes et autres compatriotes. Il s'agit, selon lui, d'une "crise de chacun". Un Américain sur trois a été touché par des conditions météorologiques extrêmes, a souligné le président. "J'ai vu de mes propres yeux le prix que les gens paient." Encore une fois, il a assuré que l'aide sera là aussi longtemps qu'elle sera nécessaire. Il est vraiment primordial d'agir maintenant, a soutenu Joe Biden à propos de la grande conférence sur le climat COP26 qui se tiendra à Glasgow cet automne. Il a déclaré que les États-Unis étaient déterminés à réduire les émissions de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2050. "Nous devons faire bouger le reste du monde", a-t-il dit. (Belga)