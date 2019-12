Le président brésilien Bolsonaro hospitalisé après un accident domestique

(Belga) Le président brésilien Jair Bolsonaro a été admis dans un hôpital militaire après avoir subi lundi soir un accident domestique, une chute a priori sans gravité, selon un média local.

Le dirigeant d'extrême droite "est tombé dans le Palais de la Alvorada (résidence officielle du chef de l'Etat, ndlr). Il a été soigné par l'équipe médicale de la présidence de la République et emmené à l'Hôpital des Forces armées", a déclaré le service de communication de l'exécutif, dans un message publié par le portail d'informations G1. Selon des médias, il se serait cogné la tête en glissant dans une baignoire. Augusto Heleno, le chef des services de sécurité au sein du gouvernement, est arrivé à l'hôpital peu après le convoi présidentiel. Il a rapporté à la télévision Globo que M. Bolsonaro allait "bien", mais qu'il devait rester sous observation. Jair Bolsonaro, entré en fonctions le 1er janvier, avait été poignardé à l'abdomen pendant la campagne électorale, en septembre 2018. Il a depuis dû subir quatre opérations, la dernière en septembre 2019. M. Bolsonaro "a été soumis à une tomographie informatisée du crâne, qui n'a pas détecté d'altération", a-t-on précisé de même source. Le président devait rester hospitalisé entre six et douze heures, a ajouté son service de communication. (Belga)