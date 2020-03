Le président brésilien contaminé par le coronavirus? Des médias locaux l'annoncent mais son fils nie: samedi, il dînait chez Donald Trump

(c) BELGA

Le président brésilien Jair Bolsonaro a été testé positif pour le coronavirus, selon des journaux brésiliens. Une information qui n'est pas anodine. Le leader brésilien ayant passé la soirée de samedi avec le président américain Donald Trump dans sa résidence de Mar-a-Lago située en Floride. Les deux hommes ont longuement été photographiés alors qu'ils se serraient la main avant de partager ensemble un dîner.

Bolsonaro a fait l'objet d'un test après que l'un de ses collaborateurs, Fabio Wajngarten, ait été testé positif. Les résultats d'un deuxième test sur le président brésilien devrait être connu vendredi. Tout l'avion contenant la délégation brésilienne qui se serait rendue aux Etats-Unis aurait été contaminé. Le fils de Jair Bolsonaro a réagi à l'annonce des médias brésiliens sur Twitter pour nier l'information. D'après lui, les résultats des tests sont toujours attendus.

Interrogé par l'AFP, le palais présidentiel n'avait pas souhaité dire si Jair Bolsonaro avait subi un test de dépistage.

Le président a annulé jeudi matin un déplacement et n'avait rien sur son planning officiel de la journée.

Le Brésil, un immense pays de 210 millions d'habitants, n'a enregistré que 77 contaminations et aucun décès à ce jour dus au nouveau coronavirus, qui a fait près de 5.000 morts dans le monde et dont Jair Bolsonaro a estimé que la gravité avait été "surestimée".

Jeudi, Trump a évoqué qu'il n'était pas inquiet sur le fait de l'avoir attrapé. Trump et sa famille ne se mettront pas en quarantaine, révèle le Daily Mail.

D'autres dirigeants mondiaux ont décidé de se placer en quarantaine. C'est le cas du Premier ministre canadien Justin Trudeau qui s'est mis en quarantaine volontairement pour 14 jours après que sa femme, Sophie, a été testée positive pour la maladie.