Le président de Chambre américaine des représentants prévoit de se rendre à Taïwan

(Belga) Le nouveau président de la Chambre américaine des représentants, le Républicain Kevin McCarthy, devrait se rendre à Taïwan au printemps, rapporte lundi le site d'information américain Punchbowl sur base de sources gouvernementales. La visite risque de provoquer l'ire de Pékin.

Le ministère de la Défense à Washington aurait commencé à préparer ce voyage. En août dernier, une visite à Taïwan de la démocrate Nancy Pelosi, l'ancienne "speaker" de la chambre basse, avait déclenché des protestations particulièrement vigoureuses de la Chine, qui avait riposté en organisant plusieurs jours durant des manœuvres militaires de grande ampleur autour de l'île. L'administration Biden avait elle-même émis des réserves sur ce voyage, craignant que la visite ne génère trop de tensions. Mais Nancy Pelosi était tout de même partie sur l'île revendiquée par la Chine. A l'époque, McCarthy avait alors exprimé son soutien à ce voyage et avait déclaré qu'il se rendrait également à Taïwan s'il était un jour élu président. Fin de l'année dernière, le président américain Joe Biden avait promulgué une loi sur les dépenses en matière de défense qui prévoit notamment une aide militaire de 10 milliards de dollars (9,4 milliards d'euros) à Taïwan. Dans la foulée, Washington avait approuvé la vente à Taïwan de systèmes antichar pour 180 millions de dollars Pékin considère Taïwan comme une partie de son territoire à reconquérir un jour et est devenu plus menaçant envers l'île sous la présidence de Xi Jinping (Belga)