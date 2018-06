Le président de Fed reconnaît que les tensions commerciales montent

(Belga) Le président de la Banque centrale américaine (Fed) a reconnu mercredi que "les inquiétudes montent" au sein des milieux d'affaires américains et des responsables de la Fed en raison des tensions commerciales entre l'administration Trump et les partenaires commerciaux des Etats-Unis.

"Je ne commenterais pas des mesures commerciales spécifiques (...) je dirais que des inquiétudes sur les changements de la politique commerciale montent", a déclaré Jerome Powell au cours d'une conférence de presse, soulignant que ces inquiétudes avaient été relatées tant par des chefs d'entreprises du pays que par des présidents des banques centrales régionales. Le patron de la Fed a en outre noté que des rapports faisaient état d'entreprises qui commenceraient à retenir leurs investissements et leurs embauches par crainte d'une guerre commerciale aux conséquences imprévisibles. "Pour le moment, nous ne constatons pas ceci dans les données chiffrées. L'économie est très solide, nous ne voyons vraiment pas cela dans les chiffres", a-t-il insisté alors que le Comité monétaire de la Fed vient de publier des prévisions de croissance plus optimistes pour 2018. "Par conséquent, je mettrais plutôt ça au titre d'un risque" potentiel, a-t-il également commenté. Les Etats-Unis multiplient les mesures punitives sur les importations de leurs partenaires commerciaux suscitant de vives protestations de leurs principaux alliés tels que le Canada et les 28 pays membres de l'Union européenne. (Belga)