Le président du Paraguay inaugure à son tour l'ambassade de son pays à Jérusalem

(Belga) Le président du Paraguay Horacio Cartes a inauguré lundi à Jérusalem la nouvelle ambassade de son pays en Israël, emboîtant le pas aux Etats-Unis dans une démarche de rupture diplomatique qui indigne les Palestiniens.

M. Cartes et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont dévoilé ensemble la plaque de la nouvelle représentation, située dans une tour d'un quartier excentré du sud de Jérusalem. Le Paraguay est devenu le troisième pays à rompre avec le consensus international qui veut que les ambassades soient installées en dehors de Jérusalem, compte tenu du statut disputé de la ville et de la persistance du conflit israélo-palestinien. Les Etats-Unis avaient transféré le 14 mai leur ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem, concrétisant l'une des promesses internationales les plus controversées du président Donald Trump. Le Guatemala avait effectué cette même démarche deux jours plus tard. "Cette décision souveraine est un événement historique pour les liens d'amitié vigoureux qui unissent Israël et le Paraguay", a dit M. Cartes, en notant qu'elle coïncidait avec le 70e anniversaire de la création de l'Etat d'Israël "que mon pays a aidé à adhérer à l'Organisation des Nations unies". (Belga)