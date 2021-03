Le président du Venezuela reçoit une dose du vaccin russe Spoutnik

(Belga) Le président du Venezuela Nicolas Maduro a reçu samedi une première dose du vaccin russe Spoutnik V, tout comme son épouse Cilia Flores, a annoncé la télévision d'Etat.

"J'ai été vacciné: je n'ai pas la fièvrasky", a plaisanté le président âgé de 58 ans, sur fond de rires, ajoutant: "Il paraît qu'ensuite on arrive à parler le russe". Le Spoutnik V est "un vaccin puissant qui génère l'immunité", a fait valoir Nicolas Maduro, qui compte la Russie parmi ses principaux alliés, avec la Chine, Cuba ou la Turquie. "On n'a pas mal", a souligné son épouse. "Cilia est plus courageuse que moi, moi j'ai eu mal", a ajouté le président. Des cas du variant brésilien du coronavirus ont été signalés pour la première fois au Venezuela, avait annoncé mercredi Nicolas Maduro. Un cas a été signalé sur un employé de l'aéroport de Maiquetia, qui dessert Caracas, où deux cas ont déjà été confirmés. Deux autres cas de ce variant brésilien ont été annoncés dans l'Etat voisin de Miranda et six autres dans l'Etat de Bolivar, frontalier du Brésil. Le Venezuela, qui compte près de 30 millions d'habitants, a enregistré 139.934 cas de Covid-19 jusqu'à mardi, et 1.353 décès, selon des chiffres officiels qui sont remis en cause par des ONG telles que Human Rights Watch. Le pays sud-américain a lancé le 18 février une campagne de vaccination, en commençant par les agents de santé, après l'arrivée de 100.000 doses du vaccin russe Spoutnik V, sur les 10 millions que doit envoyer Moscou. Quelque 500.000 doses du vaccin chinois Sinopharm sont également arrivées au Venezuela le 1er mars. (Belga)