Le président égyptien lève l'état d'urgence, en vigueur depuis 2017

L'état d'urgence imposé en Égypte depuis plus de quatre ans touche à sa fin, a annoncé lundi le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, selon qui le pays d'Afrique du Nord est devenu "une oasis de sécurité et de stabilité".

"Grâce à son peuple et à ses citoyens loyaux, l'Égypte est devenue une oasis de sécurité et de stabilité dans la région. J'ai donc décidé, pour la première fois depuis plusieurs années, d'annuler la prolongation de l'état d'urgence dans le pays", a indiqué le président sur Facebook. Cet état d'urgence avait été imposé en avril 2017, après des attaques à la bombe ayant visé deux églises. L'attentat terroriste, revendiqué par l'État islamique (EI), avait fait 50 morts. Depuis lors, l'état d'urgence avait été prolongé tous les trois mois par décret présidentiel, avec le soutien du parlement. La dernière prolongation remonte au 24 juin dernier. Des groupes de défense des droits humains ont critiqué cette loi d'urgence pour les vastes pouvoirs ainsi conférés aux autorités et aux organes de sécurité.