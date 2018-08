Le président indonésien candidat à sa réélection, le même adversaire qu'en 2014

(Belga) Le président indonésien, Joko Widodo, sera candidat à sa réélection l'an prochain et opposé à l'ex-général Prabowo Subianto qui fut son rival malheureux en 2014, les deux hommes ayant déposé leur candidature vendredi auprès de la commission électorale.

M. Widodo, dont la proximité avec la population et l'ambitieux programme d'infrastructures dans le vaste archipel qu'est l'Indonésie l'ont rendu populaire auprès de nombreux Indonésiens, a choisi le prédicateur islamiste conservateur Ma'ruf Amin pour être son candidat à la vice-présidence. Ce choix devrait permettre au chef de l'Etat sortant de gagner des voix dans l'électorat attaché à l'islam, qui pèse dans le pays musulman le plus peuplé du monde, mais il pourrait aussi lui coûter des suffrages parmi les progressistes. Agé de 75 ans, M. Amin est le président du Conseil des oulémas, la plus haute instance religieuse de ce pays, qui émet des fatwas - des avis religieux dans des domaines très variés - et exerce une certaine influence sur la politique du gouvernement dans les problématiques liées à l'islam. Connu pour ses positions méprisantes à l'égard de certaines minorités, notamment la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle, transsexuelle), M. Amin s'est notamment impliqué dans l'affaire qui a contribué à la condamnation à deux ans de prison en 2017 de l'ex-gouverneur chrétien de Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, surnommé Ahok, pour insulte faite à l'islam. A la présidentielle d'avril 2019, Joko Widodo, surnommé Jokowi, sera opposé à Prabowo Subianto, un ex-général aux agissements controversés sous la dictature de Suharto (1967-1998), qui s'était incliné face à lui au scrutin de 2014. M. Prabowo a choisi l'actuel vice-gouverneur de Jakarta, Sandiaga Uno, un ancien homme d'affaires et riche investisseur, pour être son candidat à la vice-présidence. Dans les récentes enquêtes d'opinion, Jokowi devance de très loin Prabowo. Pour se présenter, un candidat doit bénéficier du soutien de partis ayant recueilli au moins 20% des suffrages au précédent scrutin. Jokowi et Prabowo sont les deux seuls à avoir dépassé ce seuil. Le 10 août était la date limite de dépôt des candidatures. (Belga)