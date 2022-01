Le président israélien se rendra pour la première fois dimanche aux Émirats arabes unis

(Belga) Le président israélien Isaac Herzog se rendra dimanche aux Émirats arabes unis (EAU) pour la toute première visite d'un chef d'État israélien dans cet État du Golfe.

"Nous avons décidé d'entrer dans l'histoire avec la première visite d'un président israélien aux Émirats arabes unis", a déclaré le président M. Herzog dans un communiqué. Au cours de la visite officielle de deux jours, le président rencontrera le Prince héritier Mohammed bin Zayed, dirigeant des EAU. Il rencontrera également le Premier ministre de Dubaï, Rashid Al Maktoum, et d'autres responsables, ainsi que des représentants de la communauté juive. Cette visite intervient moins de deux mois après celle du Premier ministre israélien Naftali Bennett aux Émirats arabes unis. En septembre 2020, les États d'Israël et des Émirats arabes unis ont signé un accord négocié par les États-Unis afin d'établir des relations diplomatiques. Israël a également passé des accords similaires avec le Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Auparavant, seuls deux États arabes, l'Égypte et la Jordanie, entretenaient des relations diplomatiques avec Israël. Avec ce rapprochement, les deux pays espèrent profiter d'avantages économiques. Mais ils évoqueront également une alliance contre l'Iran et son programme nucléaire.