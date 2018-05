Le président rwandais Kagame reçu le 5 juin par le roi Philippe

(Belga) Paul Kagame sera reçu le 5 juin par le roi Philippe, à l'occasion des journées européennes du développement, a-t-on appris mercredi. Le président rwandais était déjà présent l'année passée à Bruxelles pour cet événement, mais il n'avait pas eu d'échange avec le souverain. L'actuel président de l'Union africaine, au pouvoir dans son pays depuis 2000 et réélu avec 98,8% des voix l'été dernier, suscite depuis de nombreuses années des critiques de la part d'organisations de défense des droits de l'homme pour son autoritarisme.

Kagame rencontrera également le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, avait annoncé le magazine Jeune Afrique. L'information a été confirmée par le cabinet de Charles Michel, tandis que le porte-parole de Didier Reynders n'a pas pu être joint pour l'instant. Selon le magazine, les discussions devraient principalement porter sur la crise politique en République démocratique du Congo. Le 23 mai, après une rencontre entre Paul Kagame et Emmanuel Macron à Paris, le président français avait indiqué que son pays "soutenait l'initiative prise par le président de l'Union africaine en lien étroit avec le président angolais". João Lourenço, après avoir également rencontré M. Macron à l'Elysée, a appelé son homologue congolais à respecter l'accord de 2016 qui prévoit des élections pour fin 2018. Ces initiatives ont été très mal reçues à Kinshasa. Début juin, il s'agira de la première audience entre le roi Philippe et le président rwandais, mais pas de leur première rencontre. Selon Jeune Afrique toujours, le souverain ainsi que MM. Michel et Reynders rencontreront également le président angolais à Bruxelles. Une rencontre avec le président libérien George Weah figure encore à l'agenda du roi Philippe, tandis que Charles Michel s'entretiendra avec les présidents burkinabè et nigérien.