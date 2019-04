Le président tunisien Essebsi annonce ne pas être candidat à la présidentielle

(Belga) Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a confirmé samedi devant son parti qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle du 17 novembre, pour "ouvrir la porte aux jeunes".

A 92 ans, celui qui est depuis 2014 le premier président élu démocratiquement au suffrage universel en Tunisie, a fait cette annonce devant un congrès de son parti Nidaa Tounès, en proie à de luttes de pouvoir intestines. "En toute honnêteté, je ne pense pas que je vais me représenter" car il faut "ouvrir la porte aux jeunes", a-t-il souligné, alors que son parti l'a présenté à plusieurs reprises comme le meilleur candidat possible. Fondé par M. Essebsi en 2012, le parti Nidaa Tounès peine à rassembler après des conflits internes entre le fils de M. Essebsi, Hafedh Caïd Essebsi, et l'ex-dauphin du président, le Premier ministre Youssef Chahed. Les militants du parti doivent désormais élire un conseil national de 217 membres, chargés d'élire le bureau politique du parti. Aucun des principaux partis du pays n'a encore annoncé de candidat pour l'élection présidentielle du 17 novembre. Des élections législatives se tiendront également le 6 octobre. La Tunisie, qui peine à répondre aux attentes sociales de sa population touchée par une inflation et un chômage persistants, est le seul pays à continuer sur la voie de la démocratisation après les soulèvements ayant secoué plusieurs pays arabes en 2011.