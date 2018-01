Le président turc menace d'une offensive contre une ville syrienne tenue par les Kurdes

(Belga) Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé dimanche de lancer "dans les jours à venir" une offensive sur la ville d'Afrin, dans le nord de la Syrie, tenue par des forces kurdes considérées par Ankara comme "terroristes".

"Avec la volonté de Dieu, nous continuerons dans les jours à venir nos opérations lancées dans le cadre de l'opération Bouclier de l'Euphrate pour nettoyer nos frontières sud et débarrasser Afrin de la terreur", a déclaré M. Erdogan dans une allocution télévisée. "Le moindre trouble à la frontière sera, pour nous, un signal pour intervenir", a-t-il ajouté. L'opération Bouclier de l'Euphrate, menée dans le nord de la Syrie par la Turquie entre août 2016 et mars 2017 visait à repousser le groupe Etat islamique (EI) et les Unités de protection du peuple kurde (YPG). Afrin est contrôlée par les forces du YPG considéré par Ankara comme un groupe terroriste lié au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) qui mène une insurrection à l'intérieur de la Turquie. Depuis la fin de l'opération Bouclier de l'Euphrate, M. Erdogan a déclaré à plusieurs reprises qu'Afrin devrait être nettoyée des "terroristes". Depuis le mois de décembre, Ankara a renforcé sa frontière sud, dans la province de Hatay, et y a envoyé des véhicules blindés, des chars et des obusiers, selon des informations rapportées par le quotidien Hürriyet.