Le président ukrainien Zelensky s'adressera à la Chambre jeudi après-midi

(Belga) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adressera aux députés de la Chambre demain/jeudi. Son intervention est attendue à 14h15, en ouverture de la séance plénière. La séance hebdomadaire des questions d'actualité suivra.

La semaine dernière, la Chambre a invité M. Zelensky à intervenir par vidéoconférence. Le président ukrainien a accepté cette invitation, qui a été confirmée mercredi. Selon les services de la Chambre, le président ukrainien s'exprimera donc à 14h15. La réunion devrait bien avoir lieu dans l'hémicycle de la plénière. Précédemment, il était question de diviser les députés en deux salles de commission plus petites, pour des raisons techniques. Ces dernières semaines, le président ukrainien s'est déjà adressé à plusieurs parlements par vidéo, notamment les parlements italien, français, danois et allemand, le Parlement européen et le Congrès américain. Volodymyr Zelensky appelle au soutien des États membres de l'OTAN et de l'UE depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. L'Occident a déjà imposé de lourdes sanctions au Kremlin et envoie également des armes et de l'aide humanitaire à l'Ukraine. Il n'est cependant pas question d'une zone d'exclusion aérienne, ce que M. Zelensky réclame depuis des semaines. (Belga)