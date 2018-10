Le président vénézuélien Maduro dit être prêt à rencontrer Donald Trump

(Belga) Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, s'est déclaré prêt mercredi à la tribune de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies, à rencontrer son homologue américain Donald Trump, en dépit des "différences abyssales" qui séparent les deux pays.

"Je suis disposé à serrer la main du président des États-Unis et à discuter avec lui de nos différences bilatérales et des problèmes de notre région", a déclaré Nicolas Maduro lors d'un long discours de 50 minutes à la tribune. En principe, chaque dirigeant n'a droit qu'à un quart d'heure pour son allocution. Cette proposition est faite en dépit des "différences abyssales" qui séparent les deux pays, a-t-il ajouté. Mercredi soir, les deux présidents étaient tous les deux à New York. Donald Trump a prévu de quitter la ville jeudi dans la journée, ce qui pourrait laisser la possibilité d'une rencontre. A l'ONU, le président américain a notamment estimé devant des journalistes que Nicolas Maduro pourrait être "renversé très rapidement" si "les militaires décidaient de le faire". "Plus de deux millions de personnes ont fui" le pays en raison du gouvernement socialiste vénézuélien soutenu par Cuba, avait-il aussi déploré à la tribune de l'ONU. "Le Venezuela rejette fermement les déclarations belliqueuses (...) du président des Etats-Unis (...), qui poussent à une insurrection militaire dans le pays", avait réagi le ministère des Affaires étrangères vénézuélien dans un communiqué. (Belga)