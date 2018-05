Le prince Harry et sa quête de la perle rare

Avant de rencontrer sa future femme Meghan Markle, le prince Harry, 33 ans, a eu plusieurs amours. Voici les portraits des femmes qui ont marqué sa vie sentimentale:

Chelsy Davy, le premier grand amour

Harry rencontre Chelsy Davy, la fille d'un richissime organisateur de safari zimbabwéen, en 2004 en Afrique du Sud où il était en voyage après avoir arrêté les études. La jeune femme blonde y étudiait le droit à l'université du Cap.

Drôle et sociable, elle semble autant apprécier la fête que le prince. Leur relation passionnelle et tumultueuse fascine les médias britanniques, qui épient leurs moindres faits et gestes, ce qu'elle qualifiera plus tard de "rude".

Sa présence lors de nombreux évènements royaux, dont le mariage du grand frère de Harry, le prince William, avec Kate Middleton en 2011, fait naître des spéculations sur un éventuel mariage. Mais la même année, le couple se sépare officiellement après une relation de sept ans à éclipses.

Harry et Chelsy sont restés bons amis et Chelsy fait d'ailleurs partie des invités au mariage princier.

Natalie Pinkham, copine de soirée

Natalie Pinkham, journaliste sportive et présentatrice à succès de Formule 1 sur Sky ou la BBC, est sous le feu des projecteurs après la publication d'une photo montrant Harry en train de l'enlacer en 2006 par le tabloïd Sun.

La photo aurait apparemment été prise trois ans plus tôt, lors d'une soirée.

La relation -qui n'a jamais été officiellement confirmée- aurait très vite pris une tournure plus amicale que sentimentale. Natalie Pinkham, de huit ans plus âgée que le prince, est désormais considérée comme l'une de ses plus anciennes amies.

Florence Brudenell-Bruce, amourette d'un été

Peu de temps après avoir rompu avec Chelsy Davy, Harry s'éprend de la sulfureuse actrice Florence Brudenell-Bruce, ex-petite amie du champion de Formule 1 Jenson Button.

Aristocrate, descendante de James Thomas Brudenell, 7e comte de Cardigan, la jeune femme blonde aux yeux bruns est également mannequin pour Vogue et Tatler ainsi que pour des marques de lingerie sportive.

Les tourtereaux se fréquentent le temps d'un été. Mais la top-modèle "sentait que son regard se portait constamment sur d'autres femmes et souffrait de ne pas savoir à qui il parlait", assure le Daily Mail pour expliquer leur rupture.

Cressida Bonas, la fiancée rêvée

Diplômée de danse contemporaine et égérie de Mulberry, Cressida Bonas est la fille d'une aristocrate mondaine et ex-mannequin, Mary-Gaye Curzon, et de l'entrepreneur Jeffrey Bonas.

Habituée de la haute société dès son plus jeune âge, cette grande blonde aux yeux bleus sort des pensionnats huppés de Londres et fréquente, avant même de rencontrer Harry, les cousines du prince, Beatrice et Eugenie. C'est cette dernière qui présente "Cressy" à Harry en 2012.

Rompant avec leur discrétion habituelle, ils s'affichent en public à deux reprises en l'espace d'un week-end, en mars 2014, lors du match Angleterre-Pays de Galles du Tournoi des Six nations de rugby ainsi qu'à un engagement officiel du prince, auquel la jeune femme assiste pour la première fois.

Ces apparitions mettent en émoi la presse britannique, qui s'interroge alors sur une officialisation de leur relation. Quelques mois plus tard, cependant, le couple se sépare, Cressida "ne supportant plus l'acharnement des médias", selon le Daily Telegraph.