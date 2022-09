Le principal syndicat néerlandais revendique l'indexation automatique des salaires

(Belga) Le plus grand syndicat des Pays-Bas, la FNV, veut que les salaires augmentent automatiquement dans le pays en fonction de l'inflation, à l'instar de ce qui existe en Belgique.

La FNV a mis cette revendication sur la table lundi, sous la forme d'une "compensation automatique des prix" qui figurerait dans toutes les conventions collectives de travail. L'indexation interviendrait tous les ans au 1er janvier. Un tel système ressemblerait fortement à ce qui existe en Belgique, où le moment et la fréquence de l'indexation automatique varient toutefois en fonction des secteurs. "Un système d'augmentation automatique des salaires avec l'inflation était en vigueur aux Pays-Bas jusque dans les années 80", rappelle un porte-parole du syndicat. "Maintenant, elle n'existe plus que dans les ports et dans certaines conventions collectives (une sur 10) et entreprises". La FNV ne s'attend pas à ce que la nuise à la compétitivité des entreprises néerlandaises "dont les bénéfices sont élevés". A côté d'une indexation automatique des salaires, le plus important syndicat néerlandais réclame également des hausses de salaires, qui pourraient atteindre 12%, comme l'inflation actuelle. "Ce qui permettrait seulement de rétablir le pouvoir d'achat et non de l'améliorer", souligne-t-on. (Belga)