Karen Uhlenbeck, première femme récompensée du prix Abel de mathématiques

Les femmes ont fait un pas de plus mardi vers plus d'égalité dans le monde encore très masculin des sciences, avec l'attribution du prestigieux prix Abel de mathématiques à l'Américaine Karen Uhlenbeck, spécialiste des équations aux dérivées partielles.

"Karen Uhlenbeck reçoit le prix Abel 2019 pour son travail fondamental dans l'analyse géométrique et la théorie de jauge qui a radicalement modifié le paysage mathématique", a annoncé Hans Munthe-Kaas, président du comité Abel, créé en 2003 par le gouvernement norvégien pour compenser l'absence de Nobel de mathématiques.

"Ses théories ont révolutionné notre compréhension des surfaces minimales, telles que celles formées par des bulles de savon, et des problèmes de minimisation plus généraux en dimension supérieure", a fait valoir M. Munthe-Kaas dans un communiqué.

Âgée de 76 ans, Karen Uhlenbeck est maître de recherche universitaire invitée à l'Université de Princeton, professeure associée à l'Institute for Advanced Study (IAS) de Princeton, et professeure émérite à l'université d'Austin, au Texas.

Cette native de Cleveland "a élaboré des outils et des méthodes d'analyse globale qui font dorénavant partie de la boîte à outils de tout géomètre et analyste", a souligné l'Académie norvégienne des Sciences et Lettres.

En décrochant ce prix, Mme Uhlenbeck entre dans le club encore restreint des femmes ayant décroché une prestigieuse récompense scientifique.

Sur les 607 lauréats du prix Nobel en physique, chimie et médecine entre 1901 et 2018, on trouve seulement 19 femmes (Marie Curie ayant été récompensée deux fois, avec le prix Nobel de physique et de chimie), selon le site officiel des Nobel.

Outre le prix Abel, l'autre grand prix mondial de mathématiques souvent comparé au Nobel est la médaille Fields, décernée tous les quatre ans.

Cette récompense est elle aussi revenue une seule fois à une femme, en 2014, lorsqu'elle est allée à l'Iranienne Maryam Mirzakhani, décédée en 2017.

- "Un modèle" -

Dans ce contexte, Mme Uhlenbeck, qui fut la première mathématicienne élue à l'Académie nationale des sciences et fonda en 1994 un "Programme pour les femmes et les mathématiques" à Princeton, fait encore figure de pionnière.

"Je suis consciente d'être un modèle pour les jeunes mathématiciennes", a-t-elle déclaré dans un communiqué publié après l'annonce du prix par l'université de Princeton.

"Mais c'est difficile d'être un exemple, car ce qu'il faut vraiment faire, c'est montrer aux étudiants combien les gens peuvent être imparfaits et réussir malgré tout... Je suis peut-être une merveilleuse mathématicienne, et célèbre pour cela, mais je suis aussi très humaine".

Dans un portrait publié en 1997, Mme Uhlenbeck expliquait notamment comment elle avait trouvé la théorie de la relativité d'Einstein "trop difficile", comment elle s'était frottée "sans succès" aux ondes de choc...et comment elle avait tendance à "s'ennuyer avec toutes les choses que je comprends".

"Les femmes sont encore relativement nouvelles dans la recherche mathématique, donc il va nous falloir du temps pour arriver au niveau des lauréats des grands prix", a indiqué à l'AFP Alice Chang Sun-Yung, mathématicienne à Princeton et membre du comité Abel.

"Il faut qu'il y ait une +masse critique+, pas seulement des individus vraiment exceptionnels, pour que le milieu des mathématiques reconnaissent et acceptent les femmes comme aussi talentueuses que les hommes. Mais les choses commencent à changer", a-t-elle ajouté, citant aussi l'exemple de la mathématicienne française Claire Voisin, lauréate de plusieurs prix dont le prix Shaw en 2017.

Accompagné d'une récompense de 6 millions de couronnes (620.000 euros), le prix Abel, du nom du mathématicien norvégien Niels Henrik Abel (1802-1829), doit être remis formellement à Mme Uhlenbeck le 21 mai à Oslo.