Le prix de l'essence bat des records en Californie

Les prix atteignent plus de 6 dollars par gallon dans une station-service de Los Angeles, en Californie, le 2 mars 2022Frederic J. BROWN

Poussé notamment par les répercussions de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le prix de l'essence ordinaire à la pompe a battu vendredi un record aussi historique que symbolique en Californie: plus de 5 dollars par gallon (3,78 litres) en moyenne.

Ce prix, qui équivaut à environ 1,34 dollar par litre (1,23 euro) ferait certes sourire n'importe quel automobiliste européen (la moyenne en France s'établissait autour de 1,90 euro par litre) mais il peut choquer les esprits aux Etats-Unis, où la voiture est reine et les conducteurs habitués à des prix bas.

L'invasion de l'Ukraine par les troupes russes a fait exploser les cours du pétrole brut sur les marchés internationaux, les propulsant bien au-delà des 110 dollars par baril.

Selon les données relevées par l'association d'automobilistes AAA en Californie, le prix de l'essence à la pompe était 36% plus élevé que l'an dernier à la même époque, mais les conducteurs interrogés par l'AFP à Los Angeles semblaient en prendre leur parti pour l'instant.

"C'est cher, mais ça a été toujours été plus cher ici en Californie (que dans les autres Etats américains, ndlr) donc je pense qu'on est habitués", lâche Harry Lee, qui s'est arrêté pour faire le plein sur le chemin du travail.

D'après l'AAA, l'automobiliste américain paye environ un dollar par litre d'essence, mais la Californie a une fiscalité et des normes environnementales bien plus strictes, exigeant par exemple une formule spécifique pour les carburants durant les mois chauds pour réduire la pollution. Les prix californiens sont donc toujours mécaniquement plus élevés qu'ailleurs.

- Le prix de la démocratie ? -

"Je serai content quand ça va baisser, mais pour l'instant, ça ne m'affecte pas trop", poursuit Harry Lee. "Mais mon cousin, qui est chauffeur pour Uber ici à Los Angeles, se plaint beaucoup. J'imagine que ça peut finir par être dur pour lui si l'essence reste à un tel niveau trop longtemps", dit-il à l'AFP.

Harry Lee relève aussi que la hausse des prix de l'essence avait commencé avant l'attaque russe sur l'Ukraine.

Au niveau mondial, cette hausse a été alimentée par la reprise économique et une offre toujours limitée des grands pays producteurs de pétrole. En Californie du Sud plus particulièrement, elle a aussi été provoquée par des facteurs saisonniers, comme l'arrêt pour maintenance de certaines raffineries, observe l'AAA locale.

Si de nombreux automobilistes grommellent en voyant les prix grimper presque quotidiennement ces dernières semaines, d'autres se font une raison en regardant les images de la violence et des morts en Ukraine.

"Je préfère avoir des prix de l'essence élevés ici plutôt qu'un régime autoritaire en Ukraine", tranche Jacqueline St-Anne, une habitante de Los Angeles.

"Si on doit souffrir un petit peu de l'inflation et du prix de l'essence pendant un temps pour faire en sorte qu'un pays merveilleux comme l'Ukraine ait une chance de développer sa démocratie, il faut en passer par là", ajoute-t-elle.

D'autres ont trouvé un moyen pour éviter ces désagréments à la pompe. "Je viens juste d'acheter une Tesla", sourit Matthew Reinl.

Une voiture électrique, "voilà ma solution contre les prix de l'essence qui s'envolent".