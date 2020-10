Le Prix Nobel de la paix va... au Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies

Le Nobel de la paix a été attribué vendredi au Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies. Le comité a récompensé ses efforts pour combattre la faim et sa contribution pour des meilleures conditions pour la paix, a tweeté le comité Nobel.

Recevoir le Nobel de la paix est un "moment de fierté", a réagi un porte-parole du Programme alimentaire mondial des Nations unies, quelques secondes après l'annonce du comité Nobel norvégien. "L'une des beautés des activités du PAM est que non seulement nous fournissons de la nourriture pour aujourd'hui et demain, mais nous donnons aussi aux gens les connaissances nécessaires pour subvenir à leurs besoins dans les jours qui suivent", a déclaré aux médias Tomson Phiri, lors d'un point de presse régulier à Genève, juste après avoir découvert en direct que son organisation avait été récompensée. Le PAM a exprimé également sur Twitter ses "profonds remerciements" au comité Nobel. "C'est un puissant rappel au monde que paix et éradication de la faim sont indissociables", estime l'agence onusienne.