Le prix Pritzker attribué à l'architecte indien Balkrishna Doshi

Balkrishna Doshi, l'architecte indien distingué mercredi par le plus prestigieux des prix d'architecture, le Pritsker, ici en septembre 2011SAM PANTHAKY

Le prix Pritzker, plus prestigieuse récompense d'architecture au monde, a été attribué mercredi à Balkrishna Doshi, qui devient, à 90 ans, le lauréat le plus âgé et le premier Indien à l'emporter.

Disciple du Français Le Corbusier, Balkrishna Doshi s'est illustré par son architecture moderniste, qui tranchait avec une Inde encore très traditionnaliste, mais intégrait néanmoins les aspects de la culture du pays et ses traditions.

Il est aussi connu pour son engagement en faveur d'une architecture durable et pour des logements peu coûteux.

Parmi ses réalisations figure notamment l'ensemble Aranya, à Indore, dans l'Etat indien du Madhya Pradesh.

Il s'agit d'un projet gigantesque, ensemble de bâtiments d'un étage au plus construit dans les années 80 pour répondre à une crise du logement dans la région.

Aujourd'hui encore, quelque 80.000 personnes vivent dans l'un des 6.500 habitations construites dans le cadre de ce projet.

Balkrishna Doshi a pensé l'architecture comme une extension du corps humain, avec une volonté d'harmonie avec son environnement, qu'il s'agisse du climat, du paysage ou de l'urbanisme.

Les réalisations de Balkrishna Doshi "respectent la culture orientale tout en améliorant la qualité de vie en Inde", selon le communiqué publié mercredi par le jury du Pritzker.

"Je dois ce prix à mon gourou, Le Corbusier", a commenté le lauréat 2018, cité dans le communiqué, au sujet du Pritzker, souvent considéré comme l'équivalent du prix Nobel en architecture.

"Au fil des années, Balkrishna Doshi a toujours créé une architecture sérieuse, jamais tape-à-l'oeil ou inscrite dans des tendances", a expliqué le jury du Pritzker.

"Doshi est très au fait du contexte dans lequel sont situées ses réalisations", a ajouté le jury. "Ses solutions prennent en compte les dimensions sociale, environmentale et économique et, de ce fait, son architecture est complètement en prise avec la notion de durabilité".