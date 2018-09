Le professeur Marc De Vos, père fondateur d'Itinera, devient doyen de faculté à Sydney

(Belga) Le professeur Marc De Vos, directeur et fondateur de l'Itinera Institute, sera promu doyen de la faculté de droit de l'université Macquarie de Sydney en Australie à partir de début octobre, a communiqué Itinera jeudi matin.

"C'est un choix positif en faveur d'un nouveau défi qui me permettra d'assumer une responsabilité dirigeante et managériale au sein d'une grande organisation de la connaissance internationale", a commenté M. De Vos. "Itinera me tient vraiment à cœur et je continuerai à participer au débat public en Belgique. Je continuerai également à contribuer au travail de qualité qui a permis à Itinera d'enrichir la démocratie belge." Dans le quotidien De Tijd jeudi, l'intéressé observe des différences dans la culture manageuriale des pays anglosaxons: "Chez nous, le titre du doyen est avant tout la reconnaissance d'un 'premier entre ses pairs' (primus inter pares, sic) avec peu d'autonomie. Dans les universités australiennes, c'est différent (...). L'enseignement supérieur est perçu comme un pilier économique en Australie. Il attire beaucoup les étudiants étrangers et recrute plus activement aussi à l'étranger." Le père fondateur d'Itinera restera attaché à l'institut et continuera à oeuvrer à ses projets en cours. Le nom de son successeur n'a pas été communiqué. L'académique était déjà professeur invité à Sydney depuis 10 ans, et il enseignait aussi à l'UGent et la Vrij Universiteit Brussel.