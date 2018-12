Le PS soutiendra le Pacte de Marrakech, pas Charles Michel

(Belga) Le PS entend soutenir le Pacte de la migration des Nations-Unies et non le Premier ministre, Charles Michel, a averti mercredi le chef de groupe à la Chambre, Ahmed Laaouej.

Les socialistes seront présents en commission des Relations extérieures de la Chambre où seront discutées des résolutions appelant au soutien du Pacte. "Charles Michel demande aujourd'hui à l'opposition de sauver son honneur en le sortant des griffes de la N-VA. Que les choses soient claires: ce que nous soutenons, c'est le Pacte de Marrakech et non un Premier ministre qui s'est affaibli lui-même parce qu'il a fait alliance avec la N-VA", a souligné M. Laaouej. "Charles Michel paie la facture d'un désastre qu'il a lui-même créé et cela au pire moment, au moment où le pays a besoin de solutions sur le terrain social et climatique", a-t-il ajouté. "Le PS ne veut pas sauver le soldat Michel mais ramener la Belgique dans le camp des démocraties. L'image du pays a été sérieusement abîmée, à l'égard des Nations-Unies mais aussi parce qu'un parti, membre du gouvernement, a lancé une campagne digne de l'extrême-droite", a-t-il encore dit. (Belga)