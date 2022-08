Le puissant cyclone Ma-on menace Hong Kong, Macao et le sud de la Chine

(Belga) Un puissant cyclone menaçait mercredi soir le sud de la Chine, provoquant une alerte aux tempêtes à Hong Kong tandis que Macao et d'autres villes se préparaient à être touchées, selon l'Observatoire de Hong Kong.

Le cyclone Ma-on ("la selle"), portant le même nom qu'une montagne de Hong Kong en forme de selle de cheval, avançant dans la soirée de mercredi à une vitesse de 110 km/h à 300 km au large des côtes du sud de la Chine et pourrait frapper jeudi vers 08H00 (02H00 HB) quelque 160 km à l'ouest de Macao, selon la même source. "Ma-on devrait se rapprocher de Hong Kong dans la matinée (de jeudi), pouvant dévier sa trajectoire à 200 km au sud-ouest du territoire, ce qui représente une menace considérable", a fait valoir l'Observatoire de Hong Kong. "Les tempêtes et une marée haute astronomique pourraient avoir pour conséquence l'inondation des zones basses", a prévenu l'Observatoire. L'alerte aux tempêtes conseille à la population de regagner les foyers et a pour conséquence l'arrêt des cours et du transport par ferry, mais le métro continuait de fonctionner à Hong Kong. La tempête attendue devrait être similaire au super cyclone Hato, qui avait tué 10 personnes à Macao en 2017 et provoqué des inondations à Hong Kong. Mais Ma-on devrait faire moins des dégâts, a déclaré le météorologue Leung Wing-mo au site d'informations HK01. Juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré à Hong Kong et le mois d'août devrait s'en approcher, selon l'Observatoire. (Belga)