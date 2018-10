Le Qatar crée un fonds de soutien pour les travailleurs étrangers

Le Qatar a annoncé mercredi avoir créé un fonds de soutien destiné à venir en aide aux travailleurs étrangers, notamment ceux qui n'ont pas été payés par leurs employeurs, selon un média d’État.

Le fonds, une des dernières réformes engagées par ce richissime petit émirat gazier du Golfe qui compte quelque deux millions de travailleurs étrangers, est destiné à leur assurer "soutien et attention, une protection de leurs droits et un environnement de travail sain et sûr", a dit ce média.

Le Qatar, organisateur du Mondial-2022 de football, subit de fortes pressions pour réformer ses lois sociales. Le pays est régulièrement critiqué par des ONG pour les conditions de travail de la main d’œuvre immigrée.

Dimanche, les autorités ont annoncé l'abolition du système controversé des autorisations de sortie du Qatar, qui obligeait les travailleurs étrangers à obtenir la permission de leurs employeurs pour quitter le pays.

Ces autorisations étaient le pilier de la "kafala", un système de parrainage dénoncé par des ONG comme de l'esclavage moderne, permettant entre autres aux entreprises d'interdire à leurs employés de changer d'employeur ou de quitter le pays.